İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlar iznin tadını çıkardı
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İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlar iznin tadını çıkardı

İzmir'de 65 yaş ve üstü kişilere verilen izin nedeniyle vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü parklara akın ederek iznin tadını çıkardı.

İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlar iznin tadını çıkardı
24.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:22

İzmir'de 65 yaş ve üstü kişilere verilen izin nedeniyle vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü parklara akın ederek iznin tadını çıkardı.

Korona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıktı.

14.00-20.00 saatleri arasında izinli olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü İzmir'de de parklara akın etti. Fuara gelen vatandaşlar, burada birbirlerinin bayramını kutladı. Yürüyüş yapan, koşan yaşlı vatandaşlar iznin tadını doyasıya çıkardı.

İzinle birlikte dışarıya çıkan Mehmet Çoban (68), fuarda yürüyüş yaptıklarını, iznin kendilerine iyi geldiğini söyledi. Çoban, "Bugün dışarı çıktık ayaklarımız açılsın diye. İyi geçiyor, bugünler de geçecek diyelim" dedi.

İzinle birlikte yürüyüşe çıkan Servet Karaçalı (68) da, "Ayaklarımızı açmak için fuara geldik. Fuarda yürüyüş yaptık, tur attık; oradan eve geçip torunlarımızla telefonla bayramlaşacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan, bir yaşlı vatandaş ise izinlerin kısıtlama günlerinde değil, normal günlerde verilmesi gerektiğini savundu. Kısıtlama nedeniyle her yerin kapalı olduğunu belirten yaşlı vatandaş, alışveriş yapamadıklarını ve toplu taşıma araçlarının belli saatlerde çalışması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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