İzmir'de 65 yaş üstü belediye otobüsüne binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkabilir?
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İzmir'de 65 yaş üstü belediye otobüsüne binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkabilir?

03.03.2021 20:34 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:37
İzmir'de 65 yaş üstü belediye otobüsüne binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkabilir?

Normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamalar bazı kısıtlamalar kaldırıldı. İzmir'de 65 yaş üstü belediye otobüsüne binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi?

Yeni normalleşme ile birlikte hangi illerde 65 yaş sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? İzmir'de 65 yaş üstü belediye otobüsüne binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkabilir?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKABİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın gece saatlerinde yayımladığı genelgede bu soru da cevabını buldu. Buna göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

İZMİR'DE 65 YAŞ ÜSTÜ BELEDİYE OTOBÜSÜNE BİNEBİLİR Mİ?

İzmir'de 65 yaş üstü belediye otobüsüne binebilir mi? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkabilir?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş üzeri vatandaşlar ve 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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