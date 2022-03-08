613 tarihi eser ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

613 tarihi eser ele geçirildi

AA - Şafak Yel - Güncel
 - Güncelleme:

İzmir'de, büyük bölümü gümüş ve bronz sikke olmak üzere 613 tarihi eser ele geçirildi.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'de, büyük bölümü gümüş ve bronz sikke olmak üzere 613 tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karabağlar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda, Roma, Bizans, Helenistik ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 538'i gümüş ve bronz sikke olmak üzere metal yüzük, ok ucu, pişmiş toprak kandil, vazo ve minyatür kap gibi toplam 613 tarihi eser bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

613 tarihi eser ele geçirildi

613 tarihi eser ele geçirildi

613 tarihi eser ele geçirildi

AA / Şafak Yel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar, Kaçakçılık, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title