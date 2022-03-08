KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'de, büyük bölümü gümüş ve bronz sikke olmak üzere 613 tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karabağlar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda, Roma, Bizans, Helenistik ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 538'i gümüş ve bronz sikke olmak üzere metal yüzük, ok ucu, pişmiş toprak kandil, vazo ve minyatür kap gibi toplam 613 tarihi eser bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.