İzmir'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ve Menderes ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen toplam 61 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenlerin 25'inin Menderes Özdere açıklarında, 36 göçmenin ise Çeşme Süngülkaya açıklarında kurtarıldığı öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botları ile kıyıya çıkartılan 61 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.