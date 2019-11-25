İzmir'de 61 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde 61 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde 61 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme'nin Karaabdullah Burnu ve Seferihisar'ın Salihleraltı açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine hareketli 2 lastik botu durdurdu.
Ekipler, botlardaki yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 61 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.