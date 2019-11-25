İzmir'de 61 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 61 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde 61 düzensiz göçmen yakalandı.

25.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:34
İzmir'de 61 düzensiz göçmen yakalandı

'in ve ilçelerinde 61 düzensiz göçmen yakalandı.


Çeşme'nin Karaabdullah Burnu ve 'ın Salihleraltı açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine hareketli 2 lastik botu durdurdu.

Ekipler, botlardaki yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 61 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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