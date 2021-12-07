İzmir'de 600 bin TL değerinde kaçak gözlük ve gözlük çerçevesi ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 600 bin TL değerinde kaçak gözlük ve gözlük çerçevesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

İzmir'de 600 bin TL değerinde kaçak gözlük ve gözlük çerçevesi ele geçirildi İzmir'de, polisin durdurduğu bir cipte yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, piyasa değeri 600 bin TL olan güneş gözlükleri ve gözlük çerçeveleri ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'de 600 bin TL değerinde kaçak gözlük ve gözlük çerçevesi ele geçirildi

İZMİR - İzmir'de, polisin durdurduğu bir cipte yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, piyasa değeri 600 bin TL olan güneş gözlükleri ve gözlük çerçeveleri ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir cipte gümrük kaçağı gözlükler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Konak ilçesinde bir cipi durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri 600 bin TL olduğu öğrenilen 320 güneş gözlüğü ve 447 gözlük çerçevesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli A.T.A. emniyete götürüldü.

İzmir'de 600 bin TL değerinde kaçak gözlük ve gözlük çerçevesi ele geçirildi

İzmir'de 600 bin TL değerinde kaçak gözlük ve gözlük çerçevesi ele geçirildi

İzmir'de 600 bin TL değerinde kaçak gözlük ve gözlük çerçevesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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