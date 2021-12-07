İZMİR'DE 600 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK GÖZLÜK VE GÖZLÜK ÇERÇEVESİ ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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İZMİR'DE 600 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK GÖZLÜK VE GÖZLÜK ÇERÇEVESİ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, polisin durdurduğu bir cipte yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, piyasa değeri 600 bin TL olan 320 güneş gözlüğü ve 447 gözlük çerçevesi ele geçirildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, polisin durdurduğu bir cipte yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, piyasa değeri 600 bin TL olan 320 güneş gözlüğü ve 447 gözlük çerçevesi ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir cipte gümrük kaçağı gözlükler olduğu ihbarı aldı. Geçen 1 Aralık'ta Konak ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri 600 bin TL olduğu öğrenilen 320 güneş gözlüğü ve 447 gözlük çerçevesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli A.T.A. emniyete götürüldü.

İZMİR'DE 600 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK GÖZLÜK VE GÖZLÜK ÇERÇEVESİ ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'DE 600 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK GÖZLÜK VE GÖZLÜK ÇERÇEVESİ ELE GEÇİRİLDİ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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