İzmir'de 600 bin liralık gümrük kaçağı telefon ekran, batarya ve şarj aleti ele geçirildi İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan 2 bin 780 gümrük kaçağı ekran, batarya ve şarj aleti ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan 2 bin 780 gümrük kaçağı ekran, batarya ve şarj aleti ele geçirildi. Kaçakçılık Şube Müdürlüğünce ekipleri, Konak ilçesindeki bir telefoncuda kaçak telefon ürünlerinin bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Telefoncuda yapılan aramalarda, 1730 akıllı telefon ekranı, 960 akıllı telefon bataryası ve 90 şarj kablosu olmak üzere toplam 2780 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu öğrenilirken, iş yerindeki 1 kişi gözaltına alındı. Kaynak: AA