6 yıldır aranan cinayet zanlısı, eşiyle buluşunca yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde 6 yıl önce 17 yaşındaki gencin öldürülmesi olayıyla ilgili aranan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu eşiyle buluştuğu alışveriş merkezinde gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde 2015 yılında 17 yaşındaki Muhammet Nurullah İdi'nin ölümüyle ilgili aranan İ.T'nin Gaziemir ilçesindeki ailesini ziyaret edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ailenin bulunduğu evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından eşiyle bir alışveriş merkezinde buluşan İ.T'yi yakaladı.

Emniyetteki ifadesinde "olay sırasında bir kargaşa çıktığını ve ne olduğunu anlamadığını" ileri sürdüğü öğrenilen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Aziziye Mahallesi'nde 2015 yılında A.T. ve İ.T. ile Muhammet Nurullah İdi arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan İdi hayatını kaybetmiş, polisin gözaltına aldığı A.T. tutuklanmış, İ.T. ise kaçmıştı.