İzmir'de 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
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İzmir'de 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği 11 ayrı operasyonda piyasa değeri 6 milyon liranın üstünde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği 11 ayrı operasyonda piyasa değeri 6 milyon liranın üstünde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 14 şüpheliye işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde kaçakçılara yönelik 11 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda piyasa değeri toplam 6 milyon 48 bin 680 lira olan 129 bin 830 adet doldurulmuş makaron, 244 bin 400 adet makaron, 687 kilogram tütün, 127 adet muhtelif emtia, 27 adet tarihi eser ve 59 litre sahte içki ele geçirildi. Düzenlenen 11 ayrı operasyonda 14 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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