Son dakika haberi... İzmir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Son dakika haberi... İzmir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi... İzmir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda 232 bin bandrolsüz makaron ve 210 bin 100 sarma sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda 232 bin bandrolsüz makaron ve 210 bin 100 sarma sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir iş yeri ve depoya baskın yaptı.

Belirtilen adreslerdeki aramalarda 232 bin bandrolsüz makaron, 210 bin 100 sarma sigara, 165 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 15 kilogram nargile melası, 16 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemleri için Emniyet'e götürüldü.

Son dakika haberi... İzmir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Son dakika haberi... İzmir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Son dakika haberi... İzmir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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