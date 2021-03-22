- İzmir'de 6. kattan düşen akademisyen hayatını kaybetti
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- İzmir'de 6. kattan düşen akademisyen hayatını kaybetti

22.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:07

İzmir'de 6. kattan düşen akademisyen hayatını kaybetti -Akademisyenin İzmir depreminde evinin hasar görmesi sebebiyle Buca'ya taşındığı öğrenildi İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi olan Doç. Dr.

İzmir'de 6. kattan düşen akademisyen hayatını kaybetti

-Akademisyenin İzmir depreminde evinin hasar görmesi sebebiyle Buca'ya taşındığı öğrenildi

İZMİR - İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, ikamet ettiği apartmanın 6. katından düşerek yaşamını yitirdi. İbrahim Gündoğan'ın meydana gelen İzmir depremi sonrasında evini yeni adresine taşıdığı öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Buca ilçesi Atatürk Mahallesi 201/8 Sokak numara 40B'de meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı 10 katlı binanın 6. Katından zemine düştü. Kanlar içinde kalan İbrahim Gündoğan'ı gören çevredekiler, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İki çocuğu bulunan Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Öte yandan Gündoğan'ın daha önce Bornova'da yaşadığı ancak 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde evinin hasar görmesi sebebiyle Buca'ya taşındığı öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- İzmir'de 6. kattan düşen akademisyen hayatını kaybetti
- İzmir'de 6. kattan düşen akademisyen hayatını kaybetti
- İzmir'de 6. kattan düşen akademisyen hayatını kaybetti
- İzmir'de 6. kattan düşen akademisyen hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

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