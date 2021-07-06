İzmir'de 6 katlı binada yangın paniği

İzmir'de 6 katlı binada yangın paniği İzmir'in Karşıyaka ilçesinde içerisinde ağız ve diş sağlığı polikliniğinin de bulunduğu 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

İzmir'de 6 katlı binada yangın paniği

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde içerisinde ağız ve diş sağlığı polikliniğinin de bulunduğu 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, 13.30 sıralarında Goncalar Mahallesi 6029 sokak üzerinde bulunan ve girişinde ağız ve diş sağlığı polikliniğinin bulunduğu Hafızoğlu Sağlık Merkezi Apartmanı'nın çatısında meydana geldi. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangın sebebiyle çatıdan duman yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın binanın bitişiğindeki başka bir çatıya daha sıçradı.

Üst kattaki vatandaşlar tahliye edildi

Yangın nedeniyle binanın üst katında oturan vatandaşlar ekipler tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, her iki binanın çatısında da maddi hasar meydana geldi.

Bina sakinlerinden Yetkin Hafızoğlu, yangın esnasında panik yaşadıklarını belirterek, "Çatıda bir yenileme işlemi vardı. Ben dışarıdaydım o esnada ve komşular terastan yoğun duman geldiğini haber ettiler. İtfaiyeyi aradık hemen geldiler ve söndürme çalışması yaptılar. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok. Cana zarar gelmedi çok şükür. Maddi zararın ne olduğu konusunda bilgimiz yok. Korktuk tabi ki panik yaptık, ilk kez başımıza böyle bir olay geldi ama çok şükür can kaybı olmadı" dedi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi