İzmir'de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi

29.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:49
İzmir'de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan ruhsatsız bir yapı içerisinde kaçak içki depolandığı ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili A.T. isimli şahıs gözaltına alındı. - İZMİR

İzmir'de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Erkan Kandemir Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Ebru Şallı Özlem Yıldız Mahsun Kırmızıgül
Spor Falcao Sörloth Tamer Tuna Mbaye Diagne Eddie Newton
Daha Fazla Kız İzmir Çocuk Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 09:51:20. #1.14#
title