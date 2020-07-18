İzmir'de 6 ayda 184 hurda araç çekildi
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İzmir'de 6 ayda 184 hurda araç çekildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik akışını engelleyen, özellikle okul çevrelerinde güvenlik sorunu oluşturan, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan 184 hurda aracı, Menemen'de kurduğu Hurda Araç Merkezinde topladı.

İzmir'de 6 ayda 184 hurda araç çekildi
18.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:38

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik akışını engelleyen, özellikle okul çevrelerinde güvenlik sorunu oluşturan, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan 184 hurda aracı, Menemen'de kurduğu Hurda Araç Merkezinde topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli yerlerinde terk edilen ve çevre kirliliğinin yanı sıra güvenlik sorunlarına da neden olan hurda araçları topluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 ay önce kurulan Hurda Araç Merkezine bugüne kadar ise 184 araç çekildi.

Karayolları Trafik Kanununun 122. maddesine istinaden hurda niteliği taşıyan araçlar, ilçe belediyelerince yerinde tespit edildikten sonra emniyet müdürlüğünde görevli polisler tarafından araçların sahiplik bilgileri tespit ediliyor. Ardından araçların yedi gün içerisinde kaldırılması için sahiplerine uyarı yapılırken, belirlenen süre içerisinde kaldırılmayan araçlar, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince Menemen'deki 13 bin 774 metrekarelik Hurda Araç Merkezine götürülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürü Gökhan Daca, "İzmir'de herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmiş; cadde, sokak, meydan, bulvar veya okul önleri gibi alanlara bırakılmış araçlar bulunuyor. Bu araçlar trafik akışından, çevre ve görüntü kirliliğine, hatta bazı asayiş sorunlarına kadar pek çok dezavantajı barındırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Menemen'de açtığı Hurda Araç Merkezi ile bu araçların toplanması için önemli bir mesafe kat etmiş durumda" dedi.

"Alınmayan araçlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor"

Hurda araçların kaldırılması için belirlenen yedi günlük sürenin ardından, bu araçların kaldırılmaması halinde Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandığını dile getiren Gökhan Daca, daha sonra bunların çekiciler tarafından alınarak Hurda Araç Merkezine götürüldüğünü belirtti. Gökhan Daca, "Merkeze getirilen araçlar 6 ay süreyle burada kalıyor. Bu süre içerisinde araç sahipleri İzmir Emniyet Müdürlüğüne başvuru yaparak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden alacakları bir belge ile araçlarını alabiliyorlar. 6 ayın sonunda çekilmeyen araçlar, Emniyet Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla Makine Kimya Endüstrisi'ne gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor" dedi.

Ekipler tarafından geçen ocak ayından itibaren çekilen 184 araçtan 10 tanesi ise araç sahiplerince geri alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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