İzmir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 11 yaralı
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İzmir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 11 yaralı İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, aynı istikamete giden otomobile arkadan çarptıktan sonra savrularak refüjü aşıp karşı şeride geçti.

İzmir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 11 yaralı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, aynı istikamete giden otomobile arkadan çarptıktan sonra savrularak refüjü aşıp karşı şeride geçti. 3 otomobil, 1 cip ve 2 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Y., idaresindeki 35 HB 0780 Ford marka minibüs, Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne gitmekte olan Refik B., yönetimindeki 35 Y 5867 plakalı Ford marka otomobile arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan minibüs daha sonra demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti ve Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Ali Can Y., yönetimindeki Renault marka 20 ACJ 615 plakalı otomobile çarptı. Ali Can Y'nin otomobili ise savrularak aynı istikamete gitmekte olan Kürşat D., idaresindeki 35 S 71027 plakalı Mercedes marka servis minibüsüne çarptı. Bu esnada Burak Y.'nin çarptığı demir bariyerler ise Hüseyin E., idaresindeki 35 UK 669 plakalı Hundai marka otomobil ile Ecem H., yönetimindeki 35 EC 997 plakalı Volkswagen marka araca çarparak zarar verdi.

Cadde 2 saat boyunca trafik akışına kapatıldı

Sürücülerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen polis ekiplerince cadde trafiğe kapatılırken, kazada 1'i ağır 11 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici vasıtası ile bulundukları yerden kaldırırken, belediye ekipleri yola saçılan yüzlerce boş makaron ve araçlardan kopan parçaları temizledi. Ayrıca, cadde yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 11 yaralı
İzmir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 11 yaralı
İzmir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 11 yaralı
İzmir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 11 yaralı
İzmir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 11 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç

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