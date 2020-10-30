İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

30.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:11
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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