İzmir'de 56 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'de 56 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'de 56 sığınmacı kurtarıldı
19.06.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 06:49

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Haziran tarihinde Dikili ilçesi açıklarında bir grup sığınmacının yardım talebinde bulunduğuna yönelik bilgi alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Kara sularına itilen 56 sığınmacı, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Sığınmacılar ekiplerin yardımı ile karaya çıkarıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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