İzmir'de 56 kaçak göçmen kurtarıldı
İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı.
19.06.2020 07:42 | Son Güncelleme: 19.06.2020 08:16
İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik bot içerisinde bulunan 56 göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA