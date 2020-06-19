İzmir'de 56 kaçak göçmen kurtarıldı İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik bot içerisinde bulunan 56 göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA