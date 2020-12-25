İzmir'de 56 göçmen kurtarıldı
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İzmir'de 56 göçmen kurtarıldı

25.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:21
İzmir'de 56 göçmen kurtarıldı

İzmir'de Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan toplam 56 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'de Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan toplam 56 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

24 Aralık 2020 tarihinde saat 02.50'de, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı gün saat 06.45'te ise İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen, Türk ekipleri tarafından kurtarıldı.

(İHA)

İzmir'de 56 göçmen kurtarıldı
İzmir'de 56 göçmen kurtarıldı
İzmir'de 56 göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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