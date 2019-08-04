İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 13'ü çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 13'ü çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesi Karaabdullah önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye Sahil Güvenlik botunu yönlendirdi.
Ekipler, lastik bot içerisinde 24 Filistin, 23 Suriye, 4 Somali, 3 Sri Lanka, 1 Sudan ve 1 Senegal uyruklu 13'ü çocuk toplam 56 düzensiz göçmen yakaladı.
Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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