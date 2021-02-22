İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen kurtarıldı
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İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen kurtarıldı

22.02.2021 22:24 | Son Güncelleme: 22.02.2021 23:34
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında 19 ve 21 Şubat'ta can salı ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 20, lastik bot içerisindeki 33 göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen kurtarıldı
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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