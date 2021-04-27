İzmir'de 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 20.50 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

7 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni Tuna Nehri'nde bulundu
7 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni Tuna Nehri'nde bulundu
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı
Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Aleyna Tilki Hakan Sabancı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 20:43:57. #1.15#

title