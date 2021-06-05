İzmir'de 52 bin 577 öğrencinin gireceği LGS sınavı öncesinde hazırlıklar tamam
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İzmir'de 52 bin 577 öğrencinin gireceği LGS sınavı öncesinde hazırlıklar tamam

İzmir'de 52 bin 577 öğrencinin gireceği LGS sınavı öncesinde hazırlıklar tamam
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yarın 640 okulda 52 bin 577 öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde tüm hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yarın 640 okulda 52 bin 577 öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde tüm hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Ömer Yahşi, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Düzenlenen toplantılarla okul ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticilerine, sınava ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirmeler yapıldığını aktaran Yahşi, okullara maske ve dezenfektan dağıtıldığını, güvenlik tedbirlerin alındığını, Kovid-19 testi pozitif çıkan öğrenciler için de ayrı okulların hazırlandığını aktardı.

"Özetle İzmir 640 okulu, öğretmenleri ve yöneticileri ile sınava hazır" diyen Yahşi, öğrencilere ve velilerine şöyle seslendi:

"Kıymetli veliler; bugün sizlerin sınava yaklaşım ve tepkilerinizin, çocuğunuza da tezahür edeceğini unutmayın ve lütfen sakin kalın. Sonuçta bu, sadece bir sınav ve neticesi ne olursa olsun, evladınız en değerliniz... Bu duyguları hissettirdiğinizde çocuğunuz da en güvenli haliyle sınava girecektir hiç kuşkusuz. Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan iki oturum halinde yapılacak sınavda, kantinler kapalı olacağı için öğrenciler kendi sularını etiketsiz, şeffaf şişelerde yanlarında götürecekler. Ayrıca sınava giriş kartları ile nüfus cüzdanlarınızı da unutmayın sevgili gençler. Kimlikte fotoğraf şartı aranmıyor bu sene. Ancak yine de son anda yaşanabilecek aksilik ihtimalleri için nüfus müdürlükleri bugün 10.00-16.00, yarın ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak. Pazar günü kırtasiyeler de 07.00-15.00 saatleri arasında hizmet verebilecekler. Tabii, iki adet koyu renk kurşun kalem, silgi ve kalemtıraşınızı da unutmayın. Cep telefonu, akıllı saat ve benzeri dijital araçlarla sınava giremeyeceğinizi de hatırlatalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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İzmir'de 52 bin 577 öğrencinin gireceği LGS sınavı öncesinde hazırlıklar tamam - Haberler
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