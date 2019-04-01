İzmir'de, 513 Bin 40 Kişi Sandığa Gitmedi

YÜKSEK Seçim Kurulu'nca (YSK) İzmir'de resmi olmayan yerel seçim sonucu açıklandı. Buna göre, kentte kayıtlı 3 milyon 253 bin 745 seçmenden 513 bin 40'ı, sandığa gitmedi. Bu rakamın son 3 seçimin üzerinde olması dikkat çekti.

İzmir'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 2 milyon 740 bin 705 kişi, 10 bin 161 sandıkta oy kullandı. İzmir İl Seçim Kurulu'ndan alınan ıslak imzalı tutanağa göre, kayıtlı 3 milyon 253 bin 745 seçmenden 2 milyon 740 bin 705'i, sandık başına gitti. 513 bin 40 kişi ise sandık başına gitmeyi tercih etmedi. Bu rakamın son 3 seçimin üzerinde olması da dikkat çekti. Kullanılan oylardan 2 milyon 667 bin 130'u geçerli, 73 bin 575'i ise geçersiz sayıldı.

İzmirli seçmenlerden 1 milyon 548 bin 934'ü, 'millet ittifakı'nın adayı olan CHP'li Tunç Soyer'e oy verdi ve başkanlık koltuğuna taşıdı. 'Cumhur ittifakı'nın adayı olan AK Parti'li Nihat Zeybekci ise 1 milyon 31 bin 53 oy aldı. Saadet Partisi'nin adayı Şerafettin Kılıç 30 bin 178, Demokratik Sol Parti'nin adayı Selçuk Karakülçe 20 bin 521, Demokrat Parti'nin adayı Tarcan Ülük 11 bin 678, Vatan Partisi'nin adayı Rifat Mutlu 9 bin 667, Türkiye Komünist Partisi'nin adayı Senem Doruk İnam 8 bin 264, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı Mehmet Dinç 3 bin 959 oy aldı. Seçime bağımsız olarak giren 4 aday ise toplam 2 bin 876 oy aldı.

- İzmir

Kaynak: DHA