İzmir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 51 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 51 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Seferihisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi tatbikat alanı bölgesinde 8 Somali, 9 Kongo, 3 Afganistan, 1 Yemen, 1 Etiyopya, 1 Senegal ve 5 Cibuti asıllı olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi'nde ise İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, araç içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin O.Ç. idaresindeki aracı durdurup yaptığı aramada, araç içerisinde 2 Suriye, 1 Filistin uyruklu 3 düzensiz göçmen; M.Ç. idaresindeki araçta yapılan aramada ise 15 Suriye, 1 İran, 1 Filistin olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İzmir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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