İzmir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sığacık açıklarında bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.