İzmir'de 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
İzmir'in Beydağ ilçesinde 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
01.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:23
İzmir'in Beydağ ilçesinde 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir tarlada kenevir bitkisi bulunduğu bilgisi üzerine bölgede çalışma başlattı.
Tarladaki aramada özel kap içerisine saklanmış 500 kök Hint keneviri bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA