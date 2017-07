İzmir'de 500 Kilogram At Eti Ele Geçirildi

Yerlerde, masalardaki etleri piyasaya süreceklerdi

İzmir'deki depo baskınından şok görüntüler



İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, ihbar üzerine bir depoya yapılan baskında 500 kilogram at eti ele geçirilirken, sağlıksız koşullarda ele geçirilen etler bu kadarda olmaz dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Konak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, bir depoda at eti bulundurulduğu ve bu etlerin piyasalara dağıtıldığı ihbarını aldı. Konak ilçesi 1196 numara 48'deki söz konusu depoya baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Yerlerde bile etler vardı ve piyasaya süreceklerdi

Yoğun bir koku altında operasyonu yapan ekipler, kuşbaşı olarak doğranmış ve kıyma olarak çekilmiş 500 kilogram at eti yakaladı. Yerde, masalarda bulunan ve piyasaya sürülmek üzere son anda ele geçirilen sağlıksız etler, daha sonrada işlemlerin ardından imha edilmek üzere alındı. İddialara göre, baskı yapılan depodan ise bir kısım etlerin dağıtımının yapıldığı öğrenildi. Operasyon sırasında ise 1 kişi kaçarak kayıplara karıştı. Yetkililer, baskınların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.