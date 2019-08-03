İzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Madra Çayı civarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Operasyonda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 46'sı Suriye ve 4'ü Filistin uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA