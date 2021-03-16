İzmir'de 5 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili yargılanan anne hakkında "ceza sorumluluğu tam" raporu verildi

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İzmir'de 5 yaşındaki çocuğunu "nitelikli kasten öldürme" suçundan yargılanan ve hakkında akıl sağlığına ilişkin rapor istenen annesinin ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirdi.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İzmir'de 5 yaşındaki çocuğunu "nitelikli kasten öldürme" suçundan yargılanan ve hakkında akıl sağlığına ilişkin rapor istenen annesinin ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirdi.

Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da bir çocuğun ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklardan anne Mine Durak için istenen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesi, hazırladığı raporda sanık anne Mine Durak'ın yapılan muayenesinde düzenli uyuduğu ve beslendiği, çevresiyle uyumlu olduğu, davranış bozukluğu göstermediği tespitine yer verdi. Raporda sanıkla ilgili yapılan değerlendirmede düşünce ve algı bozukluğu saptanmadığı, dikkati, hesaplaması, muhakemesi ve soyutlaması gibi bilişsel işlevlerinin olağan bulunduğu belirtildi.

Raporda sanığın 22-24 Şubat'ta yapılan muayenesi, müşahedesi, tetkikleri ve adli dosyanın incelenmesi neticesinde şu tespitler yer aldı:

"Kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği, dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde ve suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı belirlenmiştir. Bu duruma göre 30 Ağustos 2019 ve öncesinde 'nitelikli kasten öldürme', 'eziyet' ve 'zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunu kanaat ve mütalaamızı bildiririz."

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki erkek çocuğunun ormanlık arazideki bir çukurda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan E. tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "nitelikli kasten öldürme", "eziyet", "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer