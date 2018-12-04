İzmir'de 5 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne İlişkin Dava

İzmir'de öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un ölümüne ilişkin haklarında dava açılan iki doktorun yargılanmasına başlandı.

İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, ölen çocuğun babası Murat Işıksoy ve annesi Asiye Işıksoy ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar E.A. ve E.B.Ç.K. duruşmaya katılmadı.

Müşteki Murat Işıksoy, çocuğunu öksürük şikayetiyle İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürdüğünü belirterek, doktor muayenesinden geçen çocuğunun "bir şey yiyip içmemesi" nedeniyle kan ve idrar tahlili yapılamadığını söyledi.

Hemşirelerin tekrar kan almaya çalıştığını fakat bunda başarılı olamadığını ileri süren Işıksoy, şu ifadeyi verdi:

"Çocuğuma oksijen maskesi taktılar ancak hemşireler bir türlü kan alamayınca enjektörle koluna bir şey yaptılar. Sorduğumda 'kan alabilmek için' dediler. Sonra çocuğu bakı bölümüne aldılar. Orada 25-30 dakika bekledik. Bu sırada çocuğumun vücudunda, boyun, kasık, göz altı, kulak arkası gibi yerlerde morarmalar başladı. Bakı bölümünün orada duran bir doktor bilgisayardan televizyon izliyordu. Çocuğumun vücudunda morarmaların olduğunu söyleyince doktor, bana homurdanarak bir şeyler söyledi ve odaya geçtik. Ancak doktor, çocuğumu görünce panikleyip diğer doktorlara haber verdi. Gelen erkek doktor, diğer doktorlara 'Daha neyi bekliyorsunuz, ölmesini mi bekliyorsunuz? Hemen canlandırma odasına alın.' dedi. Canlandırma odasında çocuğuma müdahale ettiler, bize hiç bilgi vermediler. Kardeşim kapı açıldığında çocuğumun kefenlendiğini görmüş. Sonra biz odaya girdik ve doktorlar oradan ayrıldı. Bize yine bir şey söylemediler. Doktorlar, çocuğumla zamanında ve yeterli kadar ilgilenmedi."

Doktorlardan şikayetçi olduğunu dile getiren baba Işıksoy, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Hakim, sanık doktorların bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Murat ve Asiye Işıksoy'un 5 yaşındaki çocuğu Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy, geçen mart ayında öksürük şikayeti nedeniyle İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürülmüştü.

Doktorların müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybeden çocuklarının ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla Işıksoy ailesi, doktorlar E.A. ve E.B.Ç.K'den şikayetçi olmuştu.

Konak Kaymakamlığının doktorlar hakkında soruşturma izni vermemesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda doktorların kusurlu olduklarının belirtilmesi üzerine Işıksoy ailesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine kaymakamlığın kararıyla ilgili itirazda bulunmuştu.

Haklarında soruşturma izni verilen sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.