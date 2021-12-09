Son dakika! İzmir'de 5 katlı otelde yangın paniği, müşteriler tahliye edildi - Haberler
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Son dakika! İzmir'de 5 katlı otelde yangın paniği, müşteriler tahliye edildi

Son dakika! İzmir'de 5 katlı otelde yangın paniği, müşteriler tahliye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İzmir'in Konak ilçesinde 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, müşteriler tedbir amaçlı otelden tahliye edildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Konak ilçesinde 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, müşteriler tedbir amaçlı otelden tahliye edildi. Alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 00.15 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1370 Sokak'ta bulunan 5 katlı otelin çatısında çıktı. Otelin çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince az sayıdaki müşteri otelden tahliye edilirken, ekipler alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yangın, diğer katlara ve yan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangının söndürülmesinin ardından müşteriler tekrardan otele dönerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Son dakika! İzmir'de 5 katlı otelde yangın paniği, müşteriler tahliye edildi

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