İzmir'de 5 büyüklüğünde deprem
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İzmir'de 5 büyüklüğünde deprem

31.10.2020 08:45 | Son Güncelleme: 31.10.2020 08:48
İzmir'de 5 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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