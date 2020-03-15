İzmir'de 5 ayrı araçtan akü çalan kişi tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde farklı zamanlarda 5 farklı araçtan akü çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
15.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:28
İzmir'in Menemen ilçesinde farklı zamanlarda 5 farklı araçtan akü çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Menemen'in farklı mahallelerindeki araçlardan akü çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında MOBESE ve çevre güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.Y. (27) adlı kişinin otomobillerden çaldığı aküleri düşük fiyata sattığını belirledi.
Polisin takibe alarak yakaladığı O.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA