İzmir'de 492 kaçak göçmen yakalandı; 6 gözaltı (2)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 492 kaçak göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden E.K., S.A., A.G., E.G. ve Ü.M. tutuklanırken, S.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.