İzmir'de 492 kaçak göçmen yakalandı; 6 gözaltı (2) - Haberler
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İzmir'de 492 kaçak göçmen yakalandı; 6 gözaltı (2)

İzmir'de 492 kaçak göçmen yakalandı; 6 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 492 kaçak göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden E.K., S.A., A.G., E.G. ve Ü.M. tutuklanırken, S.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 492 kaçak göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden E.K., S.A., A.G., E.G. ve Ü.M. tutuklanırken, S.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 492 kaçak göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden E.K., S.A., A.G., E.G. ve Ü.M. tutuklanırken, S.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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