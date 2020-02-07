İzmir'de 490 litre sahte içki ele geçirildi
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İzmir'de 490 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'de eve düzenlenen operasyonda 490 litre sahte içki ile 230 litre etil alkol ele geçirildi.

07.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:16
İzmir'de 490 litre sahte içki ele geçirildi

'de eve düzenlenen operasyonda 490 litre sahte içki ile 230 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, D.Ş'nin Mersinli Mahallesi'ndeki evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 490 litre sahte içki ve 230 litre etil alkol ele geçirdi.

Ev sahibi D.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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