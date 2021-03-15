İzmir'de 49 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Karaburun ve Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve denizde mahsur kalan 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.