İzmir'de 48 sığınmacı kurtarıldı İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 48 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 48 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Madra Çayı açıklarına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye bot yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki Suriye, Kongo, Irak, Somali, Filistin ve Mali uyruklu 48 sığınmacıyı kurtardı.

Kaynak: AA