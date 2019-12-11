İzmir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik unsurları, Uçburun açıklarında hareket halindeki lastik botu tespit etti.
Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 Filistin, 17 Suriye, 2 Irak uyruklu 48 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.