İzmir'de 474 litre sahte şarap ele geçirildi
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İzmir'de 474 litre sahte şarap ele geçirildi

İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda, 474 litre sahte şaraba el konuldu.

25.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:14
İzmir'de 474 litre sahte şarap ele geçirildi

'in ilçesinde düzenlenen operasyonda, 474 litre sahte şaraba el konuldu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde A.A'nın sahte içki üretip sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, şişe ve plastik bidonlara doldurulmuş 474 litre sahte şarap ele geçirildi.


Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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