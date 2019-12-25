İzmir'de 474 litre sahte şarap ele geçirildi
İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda, 474 litre sahte şaraba el konuldu.
İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda, 474 litre sahte şaraba el konuldu.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde A.A'nın sahte içki üretip sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, şişe ve plastik bidonlara doldurulmuş 474 litre sahte şarap ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.