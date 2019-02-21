İzmir'de 46 Kaçak Yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla başka ülkelere gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 46 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesinin Madra Çayı açıklarında lastik bir botta kaçakların olduğunu belirledi. Bölgeye giden ekipler, botu durdurarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kaçağı yakaladı.

Karaya çıkartılan kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

- İzmir

Kaynak: DHA