İzmir'de 45 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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İzmir'de 45 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'de 45 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarlaYunanistan'a gitmeye çalışan 44 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yelkenli teknede yakalandı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarlaYunanistan'a gitmeye çalışan 44 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yelkenli teknede yakalandı. Çeşme açıklarında ise lastik botta bulunan 1 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 22 Haziran saat 22.30 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yelkenli tekneyi durdurarak 44 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Ekipler aynı gün içerisinde saat 00.40 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisinde 1 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


İzmir'de 45 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
İzmir'de 45 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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