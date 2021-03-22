İzmir'de 44 kilo 205 gram kaçak tütün ele geçirildi

İzmir'in Karaburun ilçesinde, 44 kilo 205 gram kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.D'nin işletmesinde kaçak içki ve sigara sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aramalarda 28 bin 200 bandrolsüz makaron, 8 bin dolu makaron, 44 kilo 205 gram bandrolsüz tütün, 25 litre etil alkol, 10 litre kaçak içki ve 150 mililitre anason aroması bulundu.

T.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin