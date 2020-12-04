İzmir'de 44 kaçak göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de 44 kaçak göçmen kurtarıldı

04.12.2020 22:18 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:22
İzmir'de 44 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.00 sıralarında Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botta 25 kaçak göçmeni kurtardı. Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri saat 06.00 sıralarında, Dikili ilçesi Bademli açıklarında can salları içinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içindeki 19 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerin ardından  İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İzmir'de 44 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 44 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 44 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 44 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

İlgili Haberler

Marmaris'te 17 kaçak göçmen kurtarıldı
Marmaris'te 17 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Arınç Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Sezen Aksu Başak Dizer İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Samatta Erol Bulut Samet Aybaba Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de 44 kaçak göçmen kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 22:29:19. #1.15#
title