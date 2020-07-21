İzmir'de 44 göçmen kurtarıldı
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İzmir'de 44 göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 göçmen kurtarıldı.

İzmir'de 44 göçmen kurtarıldı
21.07.2020 03:36 | Son Güncelleme: 21.07.2020 03:40

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 göçmen kurtarıldı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gelerek lastik bot içerisindeki 44 göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 44 göçmen kıyıya çıkartıldı. Göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor.

  


Kaynak: DHA

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