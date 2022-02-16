İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA, Ali Korkmaz - Güncel
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İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

DİKİLİ, İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Dikilli açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Ali Korkmaz - Güncel

Dikili, Yunan, Çeşme, Türk, Güncel, Haberler

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