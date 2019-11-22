İzmir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı

22.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:26

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Alaçatı açıklarında lastik bota müdahale etti. Botta bulunan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 Kongo, 9 Suriye, 7 Filistin ve 5 Orta Afrika uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA