İzmir'de 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes ilçesindeki bir depodan piyasaya kaçak nargile tütünü sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve istihbarı çalışmaların ardından polis, belirlenen 3 depoya eş zamanlı baskın yaptı.

Adreslerdeki aramalarda, değişik gramaj, paket ve kutular halinde toplam 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Polis, soruşturma kapsamında H.M, M.E, E.D. ve Y.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, çevreye nargile tütünü kokusunun yayılmasını önlemek amacıyla depoya koku karışımlı bitki astıkları görüldü.

Ele geçirilen malzemeler, tırla İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, güvenlik kaynakları, operasyon kapsamında ele geçirilen kaçak nargile tütününün tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktar ve piyasa değerinin de yaklaşık 60 milyon lira olduğunu belirtti.

Bingöl'de kız öğrenci yurdunda protesto

Bingöl'de kız öğrenci yurdunda protesto

 Sultangazi'de taciz şüphelisini bayılana kadar dövdüler

Sultangazi'de taciz şüphelisini bayılana kadar dövdüler

 SULTANGAZİ'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİ BAYILANA KADAR DÖVDÜLER

SULTANGAZİ'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİ BAYILANA KADAR DÖVDÜLER

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title