İzmir'de 42 sığınmacı yakalandı İzmir'in Menderes ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 sığınmacı yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 sığınmacı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyunda Yunanistan'a geçmek için hazırlık yapan sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede yapılan kontrollerde 36 Kongo, 4 Orta Afrika Cumhuriyeti ve 2 Afganistan uyruklu 42 sığınmacı yakalandı. Bir lastik bot ve motor ele geçirildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA